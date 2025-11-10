Создан сверхчувствительный детектор одиночных фотонов для квантовых чипов

По словам исследователей, разработанные ими датчики способны обнаруживать отдельные фотоны с эффективностью до 73% и 98% при работе на двух ключевых длинах волн, применяемых в работе фотонных чипов, и при этом детекторы работали при относительно высокой температуре среды, что не свойственно другим аморфным сверхпроводникам. Разработка уже привлекла внимание одной из ведущих российских компаний, работающей в отрасли и специализирующейся на создании квантовых сенсоров, подытожили ученые.