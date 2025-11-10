В Набережных Челнах на площади Азатлык началась сборка главной новогодней елки

На площади Азатлык в Набережных Челнах началась сборка главной новогодней елки города. Рабочие приступили к монтажу 30-метровой металлической конструкции. До этого они готовили основание для будущей елки.
В настоящее время рабочие продолжают трудиться на высоте. На данный момент установлены 16 стоек, монтируются горизонтальные кольца. После завершения монтажа металлического каркаса начнется установка еловых веток и украшение иллюминацией. Весь процесс займет около двух недель.
По традиции, торжественное открытие главной елки Набережных Челнов состоится во второй половине декабря, когда главный атрибут праздника засияет праздничными огнями.
Напомним, в Татарстане на новогодние елки пустят только привитых детей. Для посещения Кремлевской и республиканской елок потребуется вакцинация от гриппа и кори.