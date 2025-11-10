Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице поселка Товарково Калужской области установили новый маммограф

Его отличают простота и надежность эксплуатации.

Новый маммограф установили в больнице поселка Товарково Калужской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

«Сотрудники рентгенологического кабинета уже прошли необходимое обучение и завершили тестовый режим работы. С 10 ноября начнется плановый прием. Основными преимуществами нового аппарата являются простота и надежность эксплуатации, высокая разрешающая способность и отличное качество изображений, а также режим автоматического выбора параметров экспозиции для максимальной точности», — отметила министр здравоохранения области Анна Чернова.

Маммография — один из самых простых и эффективных способов ранней диагностики заболеваний молочной железы. По информации регионального минздрава, за 10 месяцев этого года в области на стационарных маммографах проведено почти 53 тыс. исследований, а на передвижных — свыше 6,7 тыс.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.