В больнице поселка Товарково Калужской области установили новый маммограф

Новый маммограф установили в больнице поселка Товарково Калужской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
«Сотрудники рентгенологического кабинета уже прошли необходимое обучение и завершили тестовый режим работы. С 10 ноября начнется плановый прием. Основными преимуществами нового аппарата являются простота и надежность эксплуатации, высокая разрешающая способность и отличное качество изображений, а также режим автоматического выбора параметров экспозиции для максимальной точности», — отметила министр здравоохранения области Анна Чернова.
Маммография — один из самых простых и эффективных способов ранней диагностики заболеваний молочной железы. По информации регионального минздрава, за 10 месяцев этого года в области на стационарных маммографах проведено почти 53 тыс. исследований, а на передвижных — свыше 6,7 тыс.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.