В Липецкой области с мая ликвидировали более 40 крупных и мелких свалок

Более 40 крупных и мелких свалок ликвидировали в лесах Липецкой области с мая текущего года. Работы проводили во время акции «Лесной десант», которая направлена на достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В мероприятиях принимали участие сотрудники подведомственных учреждений. Они очищали леса от бытового и строительного мусора. Всего было собрано около 700 кубометров отходов.
«Министерство лесного хозяйства ведет разъяснительную работу с жителями региона и напоминает, что брошенный мусор негативно влияет на экосистему лесных массивов и может стать источником лесного пожара», — добавили в министерстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.