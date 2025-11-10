Ричмонд
В Липецкой области с мая ликвидировали более 40 крупных и мелких свалок

Всего в лесах собрали около 700 кубометров отходов.

Более 40 крупных и мелких свалок ликвидировали в лесах Липецкой области с мая текущего года. Работы проводили во время акции «Лесной десант», которая направлена на достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

В мероприятиях принимали участие сотрудники подведомственных учреждений. Они очищали леса от бытового и строительного мусора. Всего было собрано около 700 кубометров отходов.

«Министерство лесного хозяйства ведет разъяснительную работу с жителями региона и напоминает, что брошенный мусор негативно влияет на экосистему лесных массивов и может стать источником лесного пожара», — добавили в министерстве.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.