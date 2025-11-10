Ричмонд
Острый дефицит: пять городов и районов Башкирии испытывают острую нехватку водителей коммунальной техники

В пяти городах и районах Башкирии остро не хватает сотрудников ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В пяти городах и районах Башкирии зафиксировали неблагополучную ситуацию с укомплектованностью штата водителей коммунальной техники. Об этом сообщила на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в Учалинском районе, где укомплектованность составляет всего 49%. Немногим лучше ситуация в Бирском районе (54%), а также в городах Уфа (58%), Сибай (60%) и Чишминском районе (60%).

Глава региона Радий Хабиров, комментируя ситуацию, отметил, что зима ошибок не прощает. Он призвал муниципалитеты, где наблюдается нехватка людей, активно работать над привлечением кадров, несмотря на общероссийскую тенденцию с дефицитом персонала.

