Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за омского сироты без квартиры

Гражданин стоит в очереди на жилье уже 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения омича, который с 2001 года ожидает предоставления жилья. Через сеть «ВКонтакте» мужчина пожаловался в приемную главы ведомства на длительное непредоставление положенной по закону недвижимости.

Несмотря на вступившее в законную силу в 2018 году судебное решение, жилищные права омича до сих пор не реализованы. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата. В связи с этим глава Следственного комитета России дал прямое поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву возбудить дело и отчитаться о ходе расследования. В региональном управлении ведомства уже организована процессуальная проверка по данной проблеме.

Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее мы писали, что омичи уже месяц живут с перерытым двором.