Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за омского сироты без квартиры

Несмотря на вступившее в законную силу в 2018 году судебное решение, жилищные права омича до сих пор не реализованы. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата. В связи с этим глава Следственного комитета России дал прямое поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву возбудить дело и отчитаться о ходе расследования. В региональном управлении ведомства уже организована процессуальная проверка по данной проблеме.