Мусорные жбаны убрали от могилы Алексея Береста в Ростове

Работы провели на следующий день после митинга, посвященного 55-летней годовщине третьего подвига героя — спасения ребенка на вокзале «Сельмаш». Теперь баки расположены на специально оборудованной площадке в 50 метрах от входа на кладбище. Освободившееся пространство у входа, по мнению ветерана Владимира Бобырева, можно благоустроить, посадив деревья, разбив цветочные клумбы или организовав парковку для посетителей.