Мусорные жбаны убрали от могилы Алексея Береста в Ростове

На Александровском кладбище Ростова-на-Дону от могилы Героя России Алексея Береста убрали мусорные контейнеры, за перенос которых несколько лет боролась городская общественность. Об этом сообщает газета «Молот».
Работы провели на следующий день после митинга, посвященного 55-летней годовщине третьего подвига героя — спасения ребенка на вокзале «Сельмаш». Теперь баки расположены на специально оборудованной площадке в 50 метрах от входа на кладбище. Освободившееся пространство у входа, по мнению ветерана Владимира Бобырева, можно благоустроить, посадив деревья, разбив цветочные клумбы или организовав парковку для посетителей.
