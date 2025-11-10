В Ташкенте откроется первый ресторан Burger King: обещают уже в ближайшие 1−1,5 месяца

«То, что такая компания заходит в страну, — это показатель доверия к Узбекистану. Многие иностранные бренды, прежде чем заходить, смотрят: есть ли здесь McDonald’s, Burger King или другие крупные сети. Это мировые гиганты. И теперь Burger King — уже в Узбекистане», — подчеркнул он.