В сквере Новомосковска установили детскую площадку

Детскую площадку оборудовали в сквере им. 239-й Стрелковой дивизии в Новомосковске во время благоустройства общественной территории. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области.
Сейчас специалисты продолжают обновлять пространство. Они меняют тротуарную плитку, устанавливают видеонаблюдение и малые архитектурные формы. Также там высаживают растения.
«В Новомосковске за последние годы появился целый калейдоскоп благоустроенных пространств, что особенно важно в преддверии 100-летия города. Это как точечные преобразования, небольшие уютные территории, так и сложные многогранные проекты благоустройства, которые предполагают синхронизацию различных видов работ, а также привлечение внебюджетных средств для комплексного подхода к обновлению пространств. Самое главное — сохранить каждую благоустроенную территорию в надлежащем состоянии на долгие годы на радость жителям и гостям города», — сказала заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.