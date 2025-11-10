В сквере Новомосковска установили детскую площадку

«В Новомосковске за последние годы появился целый калейдоскоп благоустроенных пространств, что особенно важно в преддверии 100-летия города. Это как точечные преобразования, небольшие уютные территории, так и сложные многогранные проекты благоустройства, которые предполагают синхронизацию различных видов работ, а также привлечение внебюджетных средств для комплексного подхода к обновлению пространств. Самое главное — сохранить каждую благоустроенную территорию в надлежащем состоянии на долгие годы на радость жителям и гостям города», — сказала заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина.