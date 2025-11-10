Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует в России 11 ноября

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет в России с 11 ноября по 8 декабря при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Участникам предстоит пройти восемь интерактивных заданий, которые имитируют реальные ситуации в онлайн-пространстве. Это может быть общение в соцсетях и онлайн-играх или анализ информации и борьба с фишинговыми сайтами.
«Цифровая среда уже стала неотъемлемой частью нашей жизни. Дети с раннего возраста осваивают различные технологии и гаджеты, поэтому важно, чтобы они понимали базовые правила безопасности в интернете, научились своевременно распознавать риски и применять цифровые инструменты с пользой для учебы и собственного развития. На это нацелен национальный проект “Экономика данных”. Олимпиада “Безопасный интернет” четвертый год помогает школьникам формировать эти навыки в доступной и игровой форме, делая обучение интересным и практичным», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Во время олимпиады школьники познакомятся с принципами работы современных технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления. Они также научатся правильно использовать экранное время и делать осознанный выбор при взаимодействии с онлайн-сервисами. Например, в задаче «Опасные фото» участники определят, какие изображения безопасно размещать в интернете, а в задаче «План решения» — как действовать, если с банковского счета списаны средства после перехода по подозрительной ссылке.
«Обучение, игры, общение с друзьями — значительная часть жизни современного ребенка проходит за экраном. Поэтому так важно с раннего возраста формировать культуру осознанного использования интернета: понимать возможности, распознавать риски и учиться безопасно действовать в цифровой среде. Ценность олимпиады заключается в ее формате: школьники отрабатывают реальные сценарии в спокойной обстановке, что позволяет им научиться прогнозировать последствия и принимать верные решения в виртуальном пространстве», — отметила директор регионального развития образовательной платформы Учи.ру Илона Абаншина.
Участие в олимпиаде бесплатное, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или войти под логином и паролем от Учи.ру. На выполнение заданий дается 60 минут. Все, кто пройдет их, получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.