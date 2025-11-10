Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует в России 11 ноября

Во время олимпиады школьники познакомятся с принципами работы современных технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления. Они также научатся правильно использовать экранное время и делать осознанный выбор при взаимодействии с онлайн-сервисами. Например, в задаче «Опасные фото» участники определят, какие изображения безопасно размещать в интернете, а в задаче «План решения» — как действовать, если с банковского счета списаны средства после перехода по подозрительной ссылке.