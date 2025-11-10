Дзюдоистка из Саратовской области победила во Всероссийских соревнованиях

Ангелина Барашкова из Саратовской области завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин в начале ноября в Барнауле. Участие атлетов в турнирах различного уровня соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.
В общей сложности за награды боролись более 100 дзюдоистов из 23 регионов страны. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» Ангелина Барашкова стала лучшей в весовой категории до 57 кг. К состязаниям ее готовили тренеры-преподаватели Владимир Васильев и Шамиль Тимофеев.
«Ангелина достойно представила регион на Всероссийских стартах, завоевав золотую медаль. В своей весовой категории она доказала, что ей нет равных», — сказал первый заместитель министра спорта Саратовской области Александр Абросимов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.