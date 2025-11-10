Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюдоистка из Саратовской области победила во Всероссийских соревнованиях

На турнире за награды боролись более 100 атлетов из 23 регионов.

Ангелина Барашкова из Саратовской области завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин в начале ноября в Барнауле. Участие атлетов в турнирах различного уровня соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.

В общей сложности за награды боролись более 100 дзюдоистов из 23 регионов страны. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» Ангелина Барашкова стала лучшей в весовой категории до 57 кг. К состязаниям ее готовили тренеры-преподаватели Владимир Васильев и Шамиль Тимофеев.

«Ангелина достойно представила регион на Всероссийских стартах, завоевав золотую медаль. В своей весовой категории она доказала, что ей нет равных», — сказал первый заместитель министра спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Васильев Владимир Абдуалиевич: биография руководителя «Единой России»
В рядах «Единой России» насчитывают 30 млн сторонников и 2,5 млн постоянных членов. Собрали главное о Владимире Васильеве, ее руководителе, государственном деятеле и управленце, отвечающем за развитие крупнейшего в России политического объединения.
Читать дальше