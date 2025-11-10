В Самарском зоопарке рассказали о переезде льва Алтая и пумы Рафаэля

Лев Алтай переехал. Но не стоит переживать: он по-прежнему обитает в Самарском зоопарке, только сменил «квартирку». Теперь царь зверей обосновался в большом и просторном вольере, который этой осенью построили для него.
«Вольер для льва рассчитан на целую семейную пару. В нем есть укрытия, лежаки и игрушки. Хотя Алтай уже считается взрослым львом, он по-прежнему с удовольствием играет в мяч и бегает по вольеру», — рассказали в Самарском зоопарке.
Раз Алтай обзавелся вольером на двоих, то самарцы предлагают подыскать ему подружку. Главный зоотехник зоопарка Александр Кузовенко отметил, что этим вопросом уже активно занимаются.
В новый вольер переехал и самец пумы Рафаэль. Он оснащен укрытием, мостиком и бревнами. Большой кот чувствует себя там прекрасно.
Напомним, львенок Алтай приехал в Самару летом 2023 года. Его подарил Барнаульский зоопарк после смерти льва Цезаря. Непоседа с игривым характером быстро влюбил в себя как сотрудников местного зоопарка, так и горожан. За два года милый и забавный котенок вырос в настоящего царя зверей. Алтай возмужал, оброс гривой, и теперь каждое утро и вечер можно услышать, как он рычит.