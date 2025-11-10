В Самарском зоопарке рассказали о переезде льва Алтая и пумы Рафаэля

Напомним, львенок Алтай приехал в Самару летом 2023 года. Его подарил Барнаульский зоопарк после смерти льва Цезаря. Непоседа с игривым характером быстро влюбил в себя как сотрудников местного зоопарка, так и горожан. За два года милый и забавный котенок вырос в настоящего царя зверей. Алтай возмужал, оброс гривой, и теперь каждое утро и вечер можно услышать, как он рычит.