Ученики Елховской школы Оренбуржья побывали на встрече с предпринимателем

Они узнали о тонкостях работы в агросфере.

Школьники из села Елховка Оренбургской области побывали на открытом уроке с предпринимателем, сообщили в администрации Бузулукского района. Ученики узнали, какие возможности предоставляет нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» юным бизнесменам.

С ребятами пообщался глава местного фермерского хозяйства Тоир Аскаров. Он поделился опытом создания и развития своего дела, рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Особое внимание специалист уделил тонкостям работы в агросфере. В конце школьники задали предпринимателю интересующие вопросы.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.