Ученики Елховской школы Оренбуржья побывали на встрече с предпринимателем

С ребятами пообщался глава местного фермерского хозяйства Тоир Аскаров. Он поделился опытом создания и развития своего дела, рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Особое внимание специалист уделил тонкостям работы в агросфере. В конце школьники задали предпринимателю интересующие вопросы.