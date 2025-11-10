Жителям микрорайонов в Уфе отказали в запуске общественного транспорта

В официальном ответе властей говорится, что пока продолжается строительство улиц Мечтателей, Генерала Кусимова и Исследовательской, автобусы туда запускать не планируется. Вопрос об организации движения автобусов и создании остановок общественного транспорта будет рассмотрен после того, как завершатся все работы.