Жителям микрорайонов в Уфе отказали в запуске общественного транспорта

Жители жилых комплексов «Новая Дема» и «Серебряный ручей» в Демском районе города не имеют доступа к общественному транспорту и вынуждены добираться до автобусных остановок через несколько кварталов.
О необходимости пустить в их микрорайоны автобусы, горожане написали главе Башкирии Радию Хабирову в соцсетях. Жители микрорайонов переживают, как будут добираться до работы в зимние морозы. На запрос ответил представитель управления транспорта и связи администрации столицы.
В официальном ответе властей говорится, что пока продолжается строительство улиц Мечтателей, Генерала Кусимова и Исследовательской, автобусы туда запускать не планируется. Вопрос об организации движения автобусов и создании остановок общественного транспорта будет рассмотрен после того, как завершатся все работы.
Отметим, что ул. Генерала Кусимова начали строить еще осенью 2024 года. Запустить движение по ней обещали весной 2025 года.