В РФ создали соединение на основе хвои и березы против сахарного диабета

В ходе экспериментов на генно-модифицированных мышах ученым удалось показать, что полученные соединения существенно снижают уровень глюкозы и холестерина в крови и при этом не проявляют негативных воздействий в отношении ферментов печени. Другое преимущество новосибирского препарата — накопительный эффект, отличающий его от кратковременного действия многих распространенных лекарств от диабета. Сейчас ученые НИОХ СО РАН совместно с коллегами из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» проводят исследования соединений на клеточных тест-системах.