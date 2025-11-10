Енот, которого держали на цепи, адаптировался к новой жизни в Челябинске

Зоозащитник Карен Даллакян, к которому отвезли животное, предположил, что она носила его около шести лет. После двух месяцев карантина и реабилитации енота переселили в общий вольер, где живут пять сородичей и две носухи. С сородичами они спят в обнимку, едят и играют.