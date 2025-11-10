Енот, которого держали на цепи, адаптировался к новой жизни в Челябинске

В Челябинске енот, которого держали на цепи, обрёл новый дом и полностью оправился от тяжёлых испытаний, которые выпали на его долю. Зверя назвали Нотка и поселили в вольере с пятью сородичами и двумя носухами. У животного даже появились «опекуны» — сотрудники областной нотариальной палаты, сообщает КП-Челябинск.
Нотка годами переходила от одного хозяина к другому, пока не оказалась у пожилой женщины. Та привязала енота на цепь к батарее в пустой комнате и кормила одним хлебом. В итоге пенсионерка попросила знакомых о помощи. Ошейник оставил на шее Нотки кровавые мозоли.
Зоозащитник Карен Даллакян, к которому отвезли животное, предположил, что она носила его около шести лет. После двух месяцев карантина и реабилитации енота переселили в общий вольер, где живут пять сородичей и две носухи. С сородичами они спят в обнимку, едят и играют.
Нотка накопила жир и готовится впасть в спячку. В холодное время года еноты-полоскуны впадают в особый зимний сон, периодически просыпаясь для прогулок и приема пищи.