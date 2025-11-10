Собянин открыл новые здания ОВД по районам Южнопортовый и Северный

«С праздником, с новосельем. С Олегом Анатольевичем поставили задачу — чтобы все районные отделы внутренних дел работали в достойных условиях. Более 100 таких районных отделов реконструированы и построены заново. Продолжаем эту программу, еще около 30 зданий у нас в плане. Так что все сотрудники главного управления внутренних дел, полиции будут работать в достойных и комфортных условиях. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Днем полиции, с Днем милиции, как раньше говорили. Желаю вам успехов, здоровья, хорошего настроения вашим работникам», — рассказал Собянин.