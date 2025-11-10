На территории Башкирии снят режим «Беспилотная опасность»

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность» на территории республики. Режим был отменен спустя примерно семь часов после его введения.
Напомним, сегодня утром на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». В связи с объявленным режимом аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Также от жителей республики стали поступать жалобы на сбои в работе мобильного интернета.
