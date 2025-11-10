Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Башкирии снят режим «Беспилотная опасность»

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность» на территории республики. Режим был отменен спустя примерно семь часов после его введения.

Напомним, сегодня утром на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». В связи с объявленным режимом аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Также от жителей республики стали поступать жалобы на сбои в работе мобильного интернета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.