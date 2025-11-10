В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Рост преступности среди несовершеннолетних снизился к октябрю в России с 30% до 12%, рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.
«Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам 9 месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%», — сказал он на круглом столе на тему «Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодёжной среде» в Госдуме.
Он добавил, что основной проблемой является деструктивная информация в интернете.
«Большое влияние мы отмечаем из-за рубежа, поскольку каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тысяч ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет. Как правило, это размещение на площадках зарубежных», — пояснил Колесник.