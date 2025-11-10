В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних

«Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам 9 месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%», — сказал он на круглом столе на тему «Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодёжной среде» в Госдуме.