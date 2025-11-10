Мороз и снегопад снова обрушатся на Казахстан: прогноз на 11−13 ноября

на северо-западе понижение от +2+13°C до −5+10°C, на севере — от 0+5°C до −2−7°C, в центре — от 0+8°C до −8+3°C, на юго-востоке — от +5+15°C до +5+10°C, в горных районах юго-востока — от 0+5°C до 0−5°C.