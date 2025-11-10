Ричмонд
Мороз и снегопад снова обрушатся на Казахстан: прогноз на 11−13 ноября

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 ноября 2025 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся осадки, метель и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, температурный фон в дневное время ожидается:

на западе +8+18°C, на востоке −5+5°C, на юге +10+18°C.

Также ожидается похолодание:

на северо-западе понижение от +2+13°C до −5+10°C, на севере — от 0+5°C до −2−7°C, в центре — от 0+8°C до −8+3°C, на юго-востоке — от +5+15°C до +5+10°C, в горных районах юго-востока — от 0+5°C до 0−5°C.

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), в северной половине страны — с низовой метелью. 13 ноября в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Погода преимущественно без осадков ожидается лишь на юге Казахстана.