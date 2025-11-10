Минздрав изменил список социально значимых заболеваний в Казахстане: кого точно коснутся изменения

«Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других. Всего — более 11 млн казахстанцев. В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно», — заявили в Минздраве.