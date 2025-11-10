Ричмонд
Минздрав изменил список социально значимых заболеваний в Казахстане: кого точно коснутся изменения

В Министерстве здравоохранения Казахстана выступили с разъяснениями по поводу списка социально значимых заболеваний. В Минздраве считают, что многие неверно понимают изменения, передает NUR.KZ.

По мнению Минздрава, в социальных сетях распространяют недостоверную информацию о том, что пациенты с сахарным диабетом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Заверяем, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально-значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме», — сообщили в министерстве.

В ведомстве снова объяснили, что ГОБМП покрывает лечение 11 заболеваний, независимо от статуса застрахованности пациента.

Какие болезни остаются в пакете

«В пакете ГОБМП остаются: туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта — в течение одного года)», — сказано в сообщении.

Впервые в перечень включены эпилепсия и цереброваскулярные болезни.

Изменения по заболеваниям, переходящим в систему ОСМС Также сообщается, что впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

• сахарный диабет;

• детский церебральный паралич;

• системные поражения соединительной ткани;

• ревматизм.

«При этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС», — добавили в Минздраве.

«Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других. Всего — более 11 млн казахстанцев. В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно», — заявили в Минздраве.

В министерстве в очередной раз попросили не относиться к изменению перечня социально значимых заболеваний как к сокращению помощи. По мнению ведомства, в данном случае речь идет об «усовершенствовании механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов».