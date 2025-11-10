В Фергане мужчина забил соседа камнем из-за спора о заборе

По словам родственников и очевидцев, словесная перепалка быстро переросла в агрессию: один из участников схватил камень и несколько раз ударил оппонента по голове. После нападения он скрылся с места происшествия. У погибшего осталось пятеро детей.
Как сообщили в Управлении внутренних дел Ферганской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет.