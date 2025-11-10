Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малышку из Башкирии с редкой аномалией доставили в федеральный центр

Девочку эвакуировали на специализированном реанимобиле.

Источник: Башинформ

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 9 ноября санитарная авиация доставила в федеральный центр маленькую пациентку с субаортальным стенозом. Девочку эвакуировали на специализированном реанимобиле, оснащенном системой кислородной поддержки, мониторингом жизненных показателей и необходимым медицинским оборудованием. Ребенку проведут высокотехнологичную операцию в ФЦССХ им. С. Г. Суханова (Пермь).

Справочно.

Субаортальный стеноз — редкая аномалия, составляющая 1−2% от всех врождённых пороков сердца. Может встречаться как в изолированном виде, так и в сочетании с другими пороками.

Ранее беременную с осложнениями экстренно доставили из Учалов в Уфу на вертолете.