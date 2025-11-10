Малышку из Башкирии с редкой аномалией доставили в федеральный центр

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 9 ноября санитарная авиация доставила в федеральный центр маленькую пациентку с субаортальным стенозом. Девочку эвакуировали на специализированном реанимобиле, оснащенном системой кислородной поддержки, мониторингом жизненных показателей и необходимым медицинским оборудованием. Ребенку проведут высокотехнологичную операцию в ФЦССХ им. С. Г. Суханова (Пермь).