Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

Профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин, умер в возрасте 98 лет.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз.

«Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой», — говорится в сообщении.

Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году — профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).

Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.

В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше