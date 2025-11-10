Ричмонд
Лукашенко высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет

Лукашенко сказал о приросте мигрантов в Беларуси за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости 10 ноября, в понедельник, высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства отметил существенный миграционный прирост в Беларуси, речь идет про 100 тысяч человек. Эта цифра обозначена в одном из вариантов программы социально-экономического развития, которые обсуждались на совещании.

— Говорит ли это о том, что мы не в состоянии развить внутренний трудовой потенциал и взять наконец-то под контроль рациональное размещение производительных сил равномерно по всей стране? — поинтересовался Александр Лукашенко.

По его словам, именно это необходимо делать. Президент напомнил о том, о чем уже много раз говорил, что начинать следует с жилья: строить его там, где это необходимо доя экономики.

— Более того, какие категории мигрантов входят в это число? Напоминаю, у нас принято очень жесткое законодательство об их привлечении в страну. Этого требовали наши люди, обещая, что производительность труда будет гораздо выше, — заявил глава государства.

Ранее Минтруда назвало основную новую позицию для работы трудовых мигрантов в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, что уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси.

Кстати, милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси.

