Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Службы нижегородского МВД получили новые автомобили

Передача машин приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Источник: Время

Патрульно-постовая и дорожно-патрульная службы Главного управления МВД России по Нижегородской области получили новые автомобили. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем telegram-канале.

«Вместе с заместителем полпреда президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным, губернатором Глебом Никитиным, мэром Юрием Шалабаевым, начальником ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрием Арсентьевым поздравил личный состав с Днем сотрудника органов внутренних дел и вручил полицейским ключи от новеньких служебных автомашин», — рассказал Люлин.

По словам председателя Заксобрания, передача властями новых автомобилей правоохранительным органам в их профессиональный праздник давно стала традицией.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы наши правоохранители были обеспечены всем необходимым, не оставляя преступникам ни одного шанса», — отметил Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородский майор полиции вступил в борьбу за звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны.