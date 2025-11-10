Службы нижегородского МВД получили новые автомобили

Патрульно-постовая и дорожно-патрульная службы Главного управления МВД России по Нижегородской области получили новые автомобили. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем telegram-канале.
«Вместе с заместителем полпреда президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным, губернатором Глебом Никитиным, мэром Юрием Шалабаевым, начальником ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрием Арсентьевым поздравил личный состав с Днем сотрудника органов внутренних дел и вручил полицейским ключи от новеньких служебных автомашин», — рассказал Люлин.
По словам председателя Заксобрания, передача властями новых автомобилей правоохранительным органам в их профессиональный праздник давно стала традицией.
«Мы все заинтересованы в том, чтобы наши правоохранители были обеспечены всем необходимым, не оставляя преступникам ни одного шанса», — отметил Люлин.
