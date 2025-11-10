Центр управления регионом празднует 5-летие в Волгограде

Первый Центр управления регионом в России появился в 2019 году в Московской области. Всего за год сотрудники столичного ЦУРа обработали полтора миллиона обращений. В связи с этим московский опыт было решено распространить и на другие регионы России. С соответствующим поручением выступил тогда президент России Владимир Путин.