Реконструкцию парка в Миллерово завершат в 2028 году

«Проект столкнулся с серьезными сложностями: трижды менялась проектная документация, были судебные разбирательства с подрядчиком, контракт в итоге расторгнут. На сегодня выполнено только 15% работ», — отметила госпожа Пшеничная.
На данный момент получено положительное заключение экспертизы по новой проектной документации. Подготовлены предложения о выделении финансирования из областного бюджета на 2026−2028 годы.
После подтверждения финансирования будет выбран новый подрядчик. Пока же, муниципалитету поручено привести в порядок центральную аллею и всю территорию парка.