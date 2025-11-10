Ричмонд
Реконструкцию парка в Миллерово завершат в 2028 году

Благоустройство парка им. Романенко в Миллерово планируют завершить в конце 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

«Проект столкнулся с серьезными сложностями: трижды менялась проектная документация, были судебные разбирательства с подрядчиком, контракт в итоге расторгнут. На сегодня выполнено только 15% работ», — отметила госпожа Пшеничная.

На данный момент получено положительное заключение экспертизы по новой проектной документации. Подготовлены предложения о выделении финансирования из областного бюджета на 2026−2028 годы.

После подтверждения финансирования будет выбран новый подрядчик. Пока же, муниципалитету поручено привести в порядок центральную аллею и всю территорию парка.