Молдавия хоронила Брежнева как родного: А в СССР боялись новой мировой войны

— Несмотря на то, что Леонид Ильич был далеко не молод и все понимали, что он не будет жить вечно, его смерть для многих стала шоком. Я тогда работала в школе, и помню, что не только дети, но и мои коллеги боялись неожиданной агрессии со стороны «врагов», новой мировой войны. Некоторые даже плакали — кто-то из сочувствия, кто-то из страха. В нашей школе был организован почетный траурный караул перед портретом Брежнева. Девочки пришли в школу с черными бантами в косах, некоторые мальчики — с черными повязками на рукавах пиджаков. А в день похорон вся школа собралась на линейку перед телевизором в актовом зале — все прощались с ним стоя.