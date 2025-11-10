Молдавия хоронила Брежнева как родного: А в СССР боялись новой мировой войны

Большинство читателей «Комсомолки» без труда вспомнит этот день. Страна Советов не догадывалась, что вместе с «дорогим Леонидом Ильичом» в последний путь мы провожаем целую эпоху. Конечно, вся страна, весь народ скорбел и печалился. Но Молдавия прощалась с Брежневым по-особенному тепло, и даже по-родственному.
Потому что запомнила его молодым и веселым «начальником» — первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, начинавшим политическую карьеру в нашем краю. Старое поколение помнит эту милую легенду: мол, Сталин, увидев Брежнева в 1952 году на съезде КПСС, спросил, кто это такой. Ему ответили, что это Первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. «Какой красивый молдаванин!» — в задумчивости молвил вождь народов… А когда Леонид Ильич занял самый главный пост в СССР, молдаване гордились и чувствовали себя особенными, приобщенными к генсеку…
Сегодня мы решили вспомнить, как все это было 10 ноября 1982 года.
Петр Лучинский, второй президент Молдовы: «Наш отдел готовил официальный некролог».
— Я в то время работал заведующим отделом в ЦК Компартии. Первым сигналом того, что произошло нечто очень серьезное, стала отмена торжественного концерта ко Дню милиции. О смерти генерального секретаря не сообщили, но концерт не транслировали. Так вот, в подобных случаях создается специальная комиссия и готовится некролог. Наш отдел как раз этими вещами и занимался, поэтому мы узнали о кончине Брежнева одними из первых. Кстати, в эти же дни умер кто-то еще из видных деятелей СССР (к сожалению, не помню кто), но об этой смерти даже не сообщили.
Могу точно сказать, что не было в те дни ничего подобного, что происходило, например, когда умер Сталин. Страна и общество, в общем-то были готовы к тому, что Леонид Ильич скоро уйдет. Да и вопрос с преемником был уже решен — тогда Андропов уже был назначен вторым секретарем. Так что смерть и похороны Брежнева прошли спокойно, но с надлежащим почтением.
Мария Сергеевна Шалару, бывший педагог: «Его смерть для многих стала шоком».
— Несмотря на то, что Леонид Ильич был далеко не молод и все понимали, что он не будет жить вечно, его смерть для многих стала шоком. Я тогда работала в школе, и помню, что не только дети, но и мои коллеги боялись неожиданной агрессии со стороны «врагов», новой мировой войны. Некоторые даже плакали — кто-то из сочувствия, кто-то из страха. В нашей школе был организован почетный траурный караул перед портретом Брежнева. Девочки пришли в школу с черными бантами в косах, некоторые мальчики — с черными повязками на рукавах пиджаков. А в день похорон вся школа собралась на линейку перед телевизором в актовом зале — все прощались с ним стоя.
