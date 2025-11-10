Диабет, гипертония и рубец на матке: в Уфе спасли женщину с тяжелым случаем беременности

Санитарная авиация Башкирии доставила в Уфу женщину на 33 неделе беременности из Учалов, чье состояние требовало экстренного медицинского вмешательства. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, пациентку доставили на вертолете Ansat в Республиканскую клиническую больницу имени Гумера Куватова.
У пациентки диагностировали гестационный сахарный диабет, гипертонию, легочную гипертензию и рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. После стабилизации состояния бригада врачей провела операцию кесарева сечения, в ходе которой также удалила фиброму матки. Новорожденному организовали особый уход.
После 11 дней интенсивного лечения и наблюдения женщину перевели в медицинское учреждение по месту жительства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.