Диабет, гипертония и рубец на матке: в Уфе спасли женщину с тяжелым случаем беременности

В Башкирии санавиация спасла женщину с тяжелым случаем беременности.

Источник: Комсомольская правда

Санитарная авиация Башкирии доставила в Уфу женщину на 33 неделе беременности из Учалов, чье состояние требовало экстренного медицинского вмешательства. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, пациентку доставили на вертолете Ansat в Республиканскую клиническую больницу имени Гумера Куватова.

У пациентки диагностировали гестационный сахарный диабет, гипертонию, легочную гипертензию и рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. После стабилизации состояния бригада врачей провела операцию кесарева сечения, в ходе которой также удалила фиброму матки. Новорожденному организовали особый уход.

После 11 дней интенсивного лечения и наблюдения женщину перевели в медицинское учреждение по месту жительства.

