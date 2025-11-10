Ричмонд
Лукашенко сказал, почему в Беларуси не будут эффективны беспилотники

Лукашенко пояснил, почему БПЛА не будут эффективны в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 10 ноября сказал, почему в Беларуси не будут эффективны беспилотники. Подробности пишет БелТА.

Александр Лукашенко напомнил о том, что Беларусь благодаря хорошим отношениями с Россией сегодня располагает тактическим ядерным оружием, а в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник» (подробнее мы писали здесь). Глава государства убежден в том, что полагаться только на эти виды вооружения нельзя.

— Да, действительно россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам надо иметь свои, — отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что ракеты — это хорошо, однако, подчеркнул:

— Но воевать будут люди. И те вооружения, которые людям нужны, мы должны создавать. Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.

Тем временем Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с президентом Беларуси Александром Лукашенко Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

