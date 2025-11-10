Ричмонд
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты

Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда.

«Как и опекуны, приемные родители погибших участников СВО для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства», — сказали в пресс-службе.

Такой вывод суд сделал, рассмотрев дело приемной матери участника специальной военной операции, которая судилась с военным комиссариатом Ульяновской области и Минобороны России, добиваясь признания ее фактическим воспитателем и назначения выплаты в связи с его смертью.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметили в пресс-службе, но затем суды апелляционной и кассационной инстанций встали на ее сторону.

Верховный суд согласился с этими решениями, пояснили в пресс-службе.