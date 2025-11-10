Муниципалитеты в Иркутской области смогут составлять протоколы на перевозчиков

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении, на котором депутаты рассмотрели несколько вопросов, касающихся внесения изменений в существующие региональные законы.
Так, на одной из ближайших сессий будет рассматриваться в первом чтении законопроект, предполагающий наделение муниципалитетов полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере перевозок общественным транспортом.
Напомним: в мае этого года был принят областной закон, предполагающий штрафы для перевозчиков за несоблюдение целого ряда требований. Например: несоблюдение расписания и количества транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, несвоевременное информирование об изменении тарифов; неисправности оборудования для перевозки инвалидов, системы климат-контроля, электронного табло и терминалов безналичной оплаты и других.
Рассматривалось на заседании и изменение в Устав Приангарья, которое позволит губернатору исполнять одновременно и должность председателя регионального правительства. Принять такой закон планируется на ближайшей сессии областного парламента, которая назначена на 12 ноября.