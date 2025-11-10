Муниципалитеты в Иркутской области смогут составлять протоколы на перевозчиков

Напомним: в мае этого года был принят областной закон, предполагающий штрафы для перевозчиков за несоблюдение целого ряда требований. Например: несоблюдение расписания и количества транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, несвоевременное информирование об изменении тарифов; неисправности оборудования для перевозки инвалидов, системы климат-контроля, электронного табло и терминалов безналичной оплаты и других.