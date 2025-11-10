В Казани благоустроили восемь общественных пространств в 2025 году

В Московском районе завершили благоустройство второго участка бульвара по улице Серова, строительство которого ведется с 2023 года. В этом году работы велись от остановки до водоема, и упор на участке сделали на спокойные виды отдыха: участки для занятий по жестовому языку, площадки для игр с водой, специализированные дороги для маломобильных жителей.