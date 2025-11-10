В Казани благоустроили восемь общественных пространств в 2025 году

«Благоустройство общественных пространств, будь то строительство нового парка или ремонт небольшого сквера у дома — это всегда важное событие. Мы меняем привычные виды, создавая новые декорации для будущих воспоминаний. Мы понимаем что общественные пространства — это зоны отдыха, которые должны быть комфортными и обеспечивать приятные воспоминания», — сказал он.
По его словам, из восьми объектов три благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и пять за счет средств Татарстана и внебюджетных источников.
В Московском районе завершили благоустройство второго участка бульвара по улице Серова, строительство которого ведется с 2023 года. В этом году работы велись от остановки до водоема, и упор на участке сделали на спокойные виды отдыха: участки для занятий по жестовому языку, площадки для игр с водой, специализированные дороги для маломобильных жителей.
В Ново-Савиновском районе продолжили благоустройство вокруг Чайковых озер, а в центре города завершили реконструкцию сквера на улице Миславского, получившего название Зилант за трехметровую бронзовую статую в центре обновленного фонтана.
Еще одним из объектов стала детская площадка у нового здания театра Камала. По словам Куляжева, все игровые элементы на ней так или иначе связаны с фауной озера Нижний Кабан.
Также благоустройство коснулось прибрежной территории храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке. В парке Победы заложили мемориальный камень, посвященный участникам специальной военной операции, в молодежном сквере установили памятник поэту фронтовику Фатыху Кариму, а в микрорайоне Салават Купере, на территории у лицея № 188 благоустроили территорию с установкой бюста генерала армии Махмута Гареева.