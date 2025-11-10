Поезд Деда Мороза посетит 7 городов в границах ГЖД в новом сезоне

В этом году сказочный состав отправится уже в пятое путешествие по всей России. В этом сезоне оно начнётся 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего поезд проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны.