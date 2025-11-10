Поезд Деда Мороза посетит 7 городов в границах ГЖД в новом сезоне

Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Так, тематический состав совершит остановки:
· в Казани — 22 декабря;
· в Йошкар-Оле — 23 декабря;
· в Ижевске — 24 декабря.
· в Кирове — 26 декабря.
· в Нижнем Новгороде — 27 декабря;
· в Дзержинске — 27 декабря;
· в Коврове — 28 декабря.
В этом году сказочный состав отправится уже в пятое путешествие по всей России. В этом сезоне оно начнётся 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего поезд проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны.
«Железнодорожники подготовили для комфортного передвижения новогодней волшебной команды по всей России целый сказочный состав. Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в голове которой — паровоз, а в составе — салон-приёмная, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, кукольный театр и сцена для представлений, лавка с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий», — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
В каждом городе, где Поезд Деда Мороза сделает остановку, посетителей вокзалов ждет детская анимационная программа с участием артистов, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.
Впервые Поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тыс. километров и провёл в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 млн человек.