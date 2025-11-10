МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии

МЧС Башкирии сообщило об ухудшении погоды, которое ожидается в регионе завтра, 11 ноября. Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы в отдельных районах республики вероятны гололедные явления и образование гололедицы на автодорогах.
Также метеорологи прогнозируют возникновение тумана в отдельных местностях, что приведет к значительному ухудшению видимости — до 500 метров и менее.
МЧС рекомендует жителям проявлять особую осторожность при передвижении по дорогам.
