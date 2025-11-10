Ричмонд
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии

В республике ожидается гололед и ухудшение видимости на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии сообщило об ухудшении погоды, которое ожидается в регионе завтра, 11 ноября. Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы в отдельных районах республики вероятны гололедные явления и образование гололедицы на автодорогах.

Также метеорологи прогнозируют возникновение тумана в отдельных местностях, что приведет к значительному ухудшению видимости — до 500 метров и менее.

МЧС рекомендует жителям проявлять особую осторожность при передвижении по дорогам.

