Что такое ботулизм и чем он опасен? Объясняем коротко (390 слов)

В Москве шесть человек заразились ботулизмом после того, как поели домашних солений. Сейчас пострадавшие в больнице: их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Коротко рассказываем о том, что нужно знать о ботулизме и как от него уберечься.

Согласно Роспотребнадзору, ботулизм — тяжелая форма пищевого токсикоза, которая возникает при попадании в пищевые продукты ботулотоксина (его вырабатывает бактерия Clostridium botulinum в условиях низкого содержания кислорода). И несмотря на то, что ботулотоксин используют в медицинских и косметических целях (на его основе создают ботокс), он остается одним из самых мощных органических ядов, известных человечеству.

При попадании в организм вещество блокирует нервные сигналы, которые заставляют мышцы сокращаться. При правильном применении благодаря этому можно вылечить спазмы, разгладить кожу и даже предотвратить мигрень. Однако если нейротоксин попадает в открытую рану или желудок, у человека развивается тяжелое поражение нервной системы: сигналы от мозга перестают поступать к мышцам, что провоцирует паралич. Чаще всего страдают ткани, ответственные за глотание, речь и дыхание.

Это состояние и называется ботулизмом. Ранние симптомы — усталость, слабость и головокружение с последующим помутнением зрения, сухостью во рту и трудностями с глотанием и речью. У пациентов также может возникнуть рвота, диарея и вздутие живота. Обычно первые симптомы развиваются уже через 12−36 часов после отравления, и хотя люди редко болеют ботулизмом, уровень смертности от недуга высок (5−10% случаев заканчиваются летальным исходом). Когда ботулизм впервые зафиксировали в 1793 году в Германии, из 13 зараженных и вовсе выжили только семь. Ранняя медицинская помощь (введение антитоксина и подключение к ИВЛ в случае необходимости) критически важна для спасения жизни пациента, поэтому при первых признаках токсикоза необходимо обратиться к врачу.

Для того чтобы защитить себя и близких, важно соблюдать осторожность. Так как бактерии вырабатывают нейротоксин в условиях безвоздушной среды, Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на герметично упакованные домашние консервы из грибов, овощей, фруктов, мяса и птицы (в том числе и паштеты), а также консервы заводского производства, если банка вздулась, соленую или копченую рыбу, свиное сало и другие белковые продукты. Как объяснил ТАСС завкафедрой Росбиотеха Дмитрий Куликов, признаком наличия в еде ботулотоксина может быть помутнение содержимого банки или пузырьки (хотя ни один из признаков не дает 100-процентную гарантию наличия или отсутствия яда). Гарантированно убить бактерию поможет кипячение продуктов: она погибает при температуре +100 °С за 5−15 минут, при +80 °С — за полчаса.

Мария Богрянова.