Что такое ботулизм и чем он опасен? Объясняем коротко (390 слов)

Для того чтобы защитить себя и близких, важно соблюдать осторожность. Так как бактерии вырабатывают нейротоксин в условиях безвоздушной среды, Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на герметично упакованные домашние консервы из грибов, овощей, фруктов, мяса и птицы (в том числе и паштеты), а также консервы заводского производства, если банка вздулась, соленую или копченую рыбу, свиное сало и другие белковые продукты. Как объяснил ТАСС завкафедрой Росбиотеха Дмитрий Куликов, признаком наличия в еде ботулотоксина может быть помутнение содержимого банки или пузырьки (хотя ни один из признаков не дает 100-процентную гарантию наличия или отсутствия яда). Гарантированно убить бактерию поможет кипячение продуктов: она погибает при температуре +100 °С за 5−15 минут, при +80 °С — за полчаса.