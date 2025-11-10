Лукашенко сказал, почему нет консенсуса между Совмином и группой Нацбанка

— С одной стороны, хорошо, что есть несколько мнений в целом по документу. С другой, надо подходить к единому варианту. Не будем же мы выносить на ВНС два документа и требовать от делегатов: «Давайте, выскажите свое мнение!». Они будут высказывать, неделю будем сидеть, слушать… — предупредил президент Беларуси.