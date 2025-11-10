Лукашенко сказал, почему нет консенсуса между Совмином и группой Нацбанка

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости сказал, почему нет консенсуса между Советом министров и группой Национального банка. Об этом пишет БелТА.
Главе государства на совещании было представлено два проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2026 — 2030 годы.
— В результате сегодня на моем столе два варианта программы. Совет Министров докладывает, что включил в свою версию все свежие и полезные предложения группы (Нацбанка. — Ред.). Ее содержание на 90% такое же, только форма другая — это мнение правительства, — привел подробности президент Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что Нацбанк, основу рабочей группы которого составляют его специалисты, уверят, что готов сближаться с белорусским правительством только на базе своей версии документа.
— С одной стороны, хорошо, что есть несколько мнений в целом по документу. С другой, надо подходить к единому варианту. Не будем же мы выносить на ВНС два документа и требовать от делегатов: «Давайте, выскажите свое мнение!». Они будут высказывать, неделю будем сидеть, слушать… — предупредил президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что желательно иметь единую программу. Он уточнил, что белорусам нужен конкретный, реалистичный, понятный не только делегатам, но и каждому гражданину, документ.
