В России впервые в мире получили сверхтонкую электропроводящую пленку из золота

Как пояснили в институте, когда золото осаждается на поверхность, оно сначала образует отдельные островки — крошечные участки из наночастиц, между которыми нет контакта. Чтобы получилась сплошная проводящая пленка, эти островки должны срастись. Толщина, при которой это происходит, называется порогом перколяции. Чем он ниже, тем тоньше и прозрачнее можно сделать проводящую пленку — поэтому его стараются максимально снизить. Обычно этого добиваются, добавляя специальные подслои или охлаждая поверхность до очень низких температур. Команда новосибирских физиков предложила управлять порогом перколяции с помощью изменения площади лазерного пятна на золотой мишени при осаждении.