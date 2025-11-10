Умные наночастицы повысили эффективность противоракового препарата

Российские ученые обнаружили, что эффективность действия этих наночастиц, а также сроки их жизни внутри кровотока пациентов можно в несколько раз повысить при помощи положительно заряженных полиаминов. Присоединение этих азотосодержащих полимеров к молекулам фермента ведет к его стабилизации, а также заставляет его активнее взаимодействовать с отрицательно заряженными молекулами жировой «наноупаковки».