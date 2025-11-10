В Коми открылся транспортный образовательно-производственный центр

«Важно, что мы выделяем больше бюджетных мест на современные направления транспортной отрасли, готовим специалистов быстро и качественно, и выпускники техникума сразу приступают к своим профессиональным обязанностям. Благодаря проекту [»Профессионалитет«] закуплены уникальные тренажеры, современные транспортные средства, некоторые, может, даже не на всех предприятиях есть. Сотрудники компаний-работодателей становятся преподавателями, непосредственно передают свой опыт и навыки. Это убирает разрыв между теорией и практикой, между техникумом и предприятием», — добавила она.