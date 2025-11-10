В Коми открылся транспортный образовательно-производственный центр

Транспортный образовательно-производственный центр заработал на базе Сыктывкарского автомеханического техникума в Коми. Кластер открыли при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
По словам заместителя председателя правительства региона Натальи Якимовой, учащиеся центра смогут проходить практику на отраслевых предприятиях. Среди них «Коми дорожная компания» и «Комиавтотранс», которые будут принимать ребят на работу после окончания обучения.
«Важно, что мы выделяем больше бюджетных мест на современные направления транспортной отрасли, готовим специалистов быстро и качественно, и выпускники техникума сразу приступают к своим профессиональным обязанностям. Благодаря проекту [»Профессионалитет«] закуплены уникальные тренажеры, современные транспортные средства, некоторые, может, даже не на всех предприятиях есть. Сотрудники компаний-работодателей становятся преподавателями, непосредственно передают свой опыт и навыки. Это убирает разрыв между теорией и практикой, между техникумом и предприятием», — добавила она.
Как рассказала директор Сыктывкарского автомеханического техникума Ирина Юрецкая, для создания центра в учреждении был проведен ремонт. Там открыли шесть специализированных мастерских. На втором этаже оборудовали учебные помещения для подготовки логистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.