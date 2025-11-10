В медучреждения Дзержинска поступили новые кровати и мягкий инвентарь

Новые кровати и мягкий инвентарь закупили для медицинских учреждений Дзержинска, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Например, в городской больнице № 2 установлено свыше 140 новых стандартных кроватей с матрасами, а также 50 функциональных, оснащенных в том числе боковыми ограждениями и приспособлениями для подтягивания. Кроме того, для медучреждения приобретено почти 560 комплектов постельного белья.
Новые кровати уже установлены в палатах, многие пациенты нашей больницы оценили их удобство. Параллельно с этим будем поэтапно приводить отделения в порядок. При поддержке областного минздрава и правительства региона впервые за 40 лет в больнице будет выполнен капитальный ремонт. Проектно-сметная документация уже разрабатывается.
Городская больница № 7, в свою очередь, оснащена почти 270 стандартными и функциональными кроватями, также закуплено почти 530 комплектов постельных принадлежностей. Мебель и мягкий инвентарь предназначены для терапевтического, оториноларингологического, неврологического и гинекологического отделений и отделения реанимации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.