В кубанском селе Архиповском открыли новую спортивно-игровую площадку

На территории разместили трeнажeры, качели и карусель.

Новую спортивно-игровую площадку открыли в селе Архиповском Краснодарского края, сообщили в администрации Белореченского муниципального района. Современное пространство обустроили в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На территории разместили зону для детей, оснащенную качелями, каруселью, игровым комплексом с горками. Также специалисты обустроили пространство для занятий спортом с уличными тренажерами и турниками. Отметим, что на новой площадке уложили травмобезопасное покрытие, а вокруг установили ограждение.

«Реализация подобных проектов имеет огромное значение для повышения качества жизни в сельских поселениях. Современная инфраструктура для спорта и отдыха способствует укреплению здоровья жителей, развитию активного образа жизни и формированию благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул начальник управления промышленности, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Белореченского района Константин Ивлев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.