Более 6,3 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Ребята разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также за рулем велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Больше всего сложностей при прохождении олимпиады вызвали задания, направленные на взаимодействие пешеходов и водителей автомобилей во дворе, а также пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ в парке. С ними справились меньше 10% участников олимпиады. Лучше всего школьники решали задачи по безопасному поведению за городом и в городе, а также при поездке в автомобиле.