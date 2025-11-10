Более 6,3 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» прошла с 23 сентября по 26 октября при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ней приняли участие более 6,3 млн учащихся 1−9-х классов со всей страны, сообщили в АНО «Национальные проекты».
«Необходимо с раннего возраста формировать у детей и взрослых ответственное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Этому способствует всероссийская онлайн-олимпиада “Безопасные дороги”, которая в 2025 году состоялась уже в шестой раз. В олимпиаде приняли участие 6,3 миллионов школьников со всей страны, это на 15% больше, чем годом ранее. Ежегодный прирост числа участников — убедительное свидетельство востребованности и эффективности проекта. Такие инициативы помогают нам шаг за шагом двигаться к главной цели: сделать дорожное движение максимально безопасным для каждого жителя нашей страны», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Всего за шесть лет проведения олимпиады ее задания выполнили свыше 27 млн человек. В этом году больше всего участников было из Белгородской (84% от общего числа школьников), Ивановской (68%), Тамбовской (почти 68%), Тульской (66%) областей, Ставропольского края (63,5%), Волгоградской (58%) и Ростовской (57,5%) областей, а также Республики Мордовии (57%) и других регионов.
Ребята разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также за рулем велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Больше всего сложностей при прохождении олимпиады вызвали задания, направленные на взаимодействие пешеходов и водителей автомобилей во дворе, а также пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ в парке. С ними справились меньше 10% участников олимпиады. Лучше всего школьники решали задачи по безопасному поведению за городом и в городе, а также при поездке в автомобиле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.