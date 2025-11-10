Губернатор поздравил воронежского ветерана Григория Пашкова с 99-летием

Губернатор Александр Гусев поздравил с 99-летием участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Воронежской области Григория Пашкова. Слова главы региона опубликовала пресс-служба облправительства в понедельник, 10 ноября.
Александр Гусев поблагодарил ветерана за героизм на фронте и многолетние усилия, которые он прикладывал ради благополучия родной земли.
Гордостью Григория Филипповича является его большая и дружная семья. У него пять сыновей, 11 внуков, 21 правнук, а также три праправнука. Пять лет назад вместе с родными ветеран одержал победу во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Губернатор отметил, что судьба Григория Пашкова, его любовь к Родине и нравственные принципы являются ярким примером для всех жителей страны.
Поздравляя ветерана, Александр Гусев пожелал ему любви и заботы со стороны окружающих, крепости сил, бодрости духа, добра и оптимизма.