В Салавате благоустроили площадь Ленина и улицу Первомайскую

Площадь Ленина и примыкающую к ней улицу Первомайскую в Салавате благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Новое общественное пространство получило название «Семь сновидений сквозь явь». Там появились велодорожки и площадки для творческих выступлений. Также специалисты разместили арт-объекты — Нулевой километр и надпись «Салават» на входе в аллею. Помимо этого, на обновленной общественной территории обустроили пешеходные аллеи, детскую игровую зону и установили лавочки.
«Пусть это новое общественное пространство станет любимым местом отдыха горожан, символом нашего единства и благополучия, где будут рождаться новые традиции и яркие моменты истории Салавата», — говорится в сообщении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.