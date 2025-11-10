В поселке Колычево Московской области открыли обновленную школу

Школу в поселке Колычево Можайского муниципального округа Московской области открыли после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона. Работы там провели в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Площадь здания составляет более 1,5 тыс. кв. м. В нем специалисты привели в порядок фасад, кровлю и входную группу. Также они обновили все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы, заменили двери и окна, улучшили инженерные коммуникации. Для безопасности ребят мастера модернизировали системы видеонаблюдения.
Кроме того, в школу закупили современное оборудование. А чтобы ученики могли проводить время после занятий увлекательно и с комфортом, мастера благоустроили прилегающую территорию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.