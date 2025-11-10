Александр Ведерников передал новый экспонат музею Черемховского района

В руках спикера областного парламента игрушка оказалась во время благотворительного аукциона «Всё для Победы», который проводился во время фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» в августе этого года. Историю талисмана рассказала его владелица Татьяна: игрушку ей прислал сын и она висела на рюкзаке. Во время атаки дрона, женщина бросилась в укрытие, а когда прямо в руки упал заветный котик, поняла: опасность пройдет стороной. По профессии Татьяна — анестезиолог, работала в Черемховской районной больнице. После увольнения со службы трудится в районной администрации, занимаясь вопросами поддержки ветеранов СВО и их семей.