Александр Ведерников передал новый экспонат музею Черемховского района

Председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников посетил историко-краеведческий музей Черемховского района. Он передал в коллекцию, посвященную специальной военной операции, новый экспонат: небольшую мягкую игрушку, которая стала талисманом для участницы СВО Татьяны с позывным «Оса».
В руках спикера областного парламента игрушка оказалась во время благотворительного аукциона «Всё для Победы», который проводился во время фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» в августе этого года. Историю талисмана рассказала его владелица Татьяна: игрушку ей прислал сын и она висела на рюкзаке. Во время атаки дрона, женщина бросилась в укрытие, а когда прямо в руки упал заветный котик, поняла: опасность пройдет стороной. По профессии Татьяна — анестезиолог, работала в Черемховской районной больнице. После увольнения со службы трудится в районной администрации, занимаясь вопросами поддержки ветеранов СВО и их семей.
— Татьяна — настоящая героиня: вместе с медицинской бригадой на передовой возила бойцов, помогала им. Вернувшись домой, она отдала дорогую сердцу вещь на благотворительный аукцион. Вырученные с него средства были направлены на нужды СВО. Мы гордимся такими людьми, чья преданность долгу и любовь к Родине вдохновляют нас всех. Передача талисмана в музей — это способ сохранить память о героизме, силе духа и о том, что даже в самые трудные времена надежда и любовь близких способны творить чудеса, — подчеркнул Александр Ведерников.
Спикер областного парламента отметил, что такой экспонат будет напоминать о важности моральной поддержки бойцов.