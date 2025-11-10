В Мордовии отремонтировали 2 участка трассы Саранск — Рождествено

Два отрезка автодороги «Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово» — Рождествено в Ичалковском районе Республики Мордовии привели в порядок в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Общая протяженность отремонтированной проезжей части составляет чуть более 2 км. Специалисты обновили дорожное покрытие методом холодной регенерации, что позволит увеличить срок его службы. Затем они уложили верхний слой асфальта, восстановили и укрепили обочины, сделали съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.