В Мордовии отремонтировали 2 участка трассы Саранск — Рождествено

Специалисты обновили покрытие методом холодной регенерации.

Два отрезка автодороги «Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово» — Рождествено в Ичалковском районе Республики Мордовии привели в порядок в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Общая протяженность отремонтированной проезжей части составляет чуть более 2 км. Специалисты обновили дорожное покрытие методом холодной регенерации, что позволит увеличить срок его службы. Затем они уложили верхний слой асфальта, восстановили и укрепили обочины, сделали съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы и нанесли разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.