Колледжи Китая вышли на сотрудничество с Калининградом

Накануне состоялась XXVI конференция-выставка по международному образованию в Пекине, где и встретились коллеги. Калининградцы заключили договор с Шаньдунским морским колледжем и Сычуаньским колледжем. Впереди — в активное взаимодействие между учебными заведениями, обмен студентами, совместные исследования и проекты, а также повышение квалификации преподавателей.