Колледжи Китая вышли на сотрудничество с Калининградом

В совместной работе договорились организации среднего профессионального образования двух стран.

Источник: правительство Калининградской области

О сотрудничестве с колледжами Китая договорились организации среднего профессионального образования Калининградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне состоялась XXVI конференция-выставка по международному образованию в Пекине, где и встретились коллеги. Калининградцы заключили договор с Шаньдунским морским колледжем и Сычуаньским колледжем. Впереди — в активное взаимодействие между учебными заведениями, обмен студентами, совместные исследования и проекты, а также повышение квалификации преподавателей.

Как сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, наши колледжи и техникумы готовы поделиться передовым опытом с иностранными коллегами.